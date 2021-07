"La Cecchina con la valigia" in scena a Bari alla Chiesa di San Marco a Japigia

Venerdì 23 luglio nel Teatro della Casina Municipale a Selva di Fasano, in collaborazione con FasanoMusica e con Associazione Pro Selva, e Domenica 25 luglio sulle scalinate settecentesche della Chiesa di San Marco a Japigia (Bari) si terranno due ulteriori repliche del progetto “La Cecchina con la valigia: nuova vita e lunghi viaggi per La Cecchina di Niccolò Piccinni e Carlo Goldoni con EurOrchestrainMusica 2021”, già avviato in prima assoluta nella stessa location esterna alla Chiesa di San Marco lo scorso 26 giugno. Tratto dall’Opera “La Cecchina o la Buona Figliola” del compositore barese Niccolò Piccinni, il lavoro è frutto della vena artistica e creativa della compositrice barese Angela Montemurro che ha creato una nuova trascrizione, orchestrazione e adattamento in due atti da antiche fonti originali manoscritte, per otto voci liriche, due Pianoforti o Fortepiani e quintetto di Fiati (Flauto, Oboe, Clarinetto, Corno e Fagotto).

L’esecuzione sarà sempre affidata al complesso orchestrale dell’EurOrchestra, per l’occasione formato seguendo le indicazioni della nuova orchestrazione creata da Angela Montemurro: due “fortepiani” suonati dal duo pianistico composto dalla stessa compositrice e dalla pianista Elisabetta Pani, e un complesso di cinque fiati dell’EurOrchestra. Il cast artistico sarà affidato invece alle voci liriche che interpreteranno i personaggi dell’opera: il soprano Miryam Marcone (Cecchina, giardiniera), il soprano Angela Cuoccio, sostituito il 25 dal Soprano Marzia Saba Rizzi, (La Marchesa Lucinda), il tenore Gianni Leccese, sostituito dal tenore Federico Buttazzo il 25 (Il Marchese della Conchiglia), il basso-baritono Antonio Stragapede (Mengotto, contadino), il soprano Angela Lomurno (il Cavalier Armidoro en travesti), il soprano Martina Tragni (Sandrina, contadina), il mezzosoprano Valentina Patella (Paoluccia, cameriera). Il basso - baritono Pietro Barbieri caratterizzera? il personaggio di Tagliaferro, corazziere tedesco, mentre la voce recitante (con testo a sua cura) di Leo Lestingi, regista dell’opera, fara? da presente storico. Dirige il Maestro Francesco Lentini.

Le rappresentazioni si terranno dal vivo, all’aperto, nel pieno rispetto della normativa vigente per l’emergenza da Covid 19. Ingresso libero per le due repliche, a Selva di Fasano con prenotazione obbligatoria al numero 328 3242230, mentre a Bari l’ingresso contingentato è garantito fino a copertura dei posti disponibili.