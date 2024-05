Domenica 19 ore 10.15 appuntamento con "La città di Oria: tra Ebrei e Federico II". Cammineremo insieme alla scoperta di un'antica città pugliese, sorta in epoca messapica, diviene un'importante centro urbano nel medioevo. Citata per la sua comunità ebraica in diverse fonti antiche e famosa anche per il suo castello dove si svolsero le nozze tra Federico II e Jolanda di Brienne, principessa di Gerusalemme. Partiremo da piazza San Domenico per proseguire, attraverso la Porta Manfredi, sulla sommità della antica cittadella fino alla bellissima Cattedrale dove sono conservate alcune reliquie dei Santi Medici e dalla cui terrazza si potrà ammirare il paesaggio circostante. Possibilità di visita al Museo Archeologico Messapico presso Palazzo Martini e ai giardini di Parco Montalbano.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Piazzale Parrocchia San Domenico (Via Mario Pagano)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.