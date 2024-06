"La commedia in ogni momento" - saggio spettacolo finale del laboratorio di teatro

"La Commedia in ogni momento" Saggio Spettacolo del Laboratorio Teatrale a cura di Dino Parrotta.

Un viaggio nella Commedia da quella antica fino al cabaret moderno.Un omaggio ad autori come: Plauto, Molière, Edoardo De Filippo, Totò, Massimo Troisi, Giorgio Gaber, Lillo e Greg. Non mancherà la Commedia declinata nella musica, attraverso medley curata dalla vocal Coach Isabella Minafra.



Domenica 30 Giugno 2024

ingresso h 19,30

inizio h 20,00





presso Ex Macello Comunale di Putignano (BA)