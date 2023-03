La compagnia della Lira, ospite della rassegna targata Artemisia teatro, nella scuola duse di san Girolamo

Lo spettacolo dal titolo “Déjà-vu” è una scoppiettante commedia musicale con protagonista Bianca, una giovane imprenditrice trasferitasi al sud Italia con la sua famiglia pochi mesi dopo una memorabile vacanza tra le isole del Mediterraneo Orientale.

Giunta in Puglia ha deciso di aprire un ristorante di cucina greco-pugliese, tentando la fortuna. In occasione del suo trentesimo compleanno le sue due folli amiche Ester e Clara, conosciute proprio in terra ellenica, le faranno una sorpresa dando una sferzata di novità al suo cuore e alla sua carriera.

Arricchita da atmosfere e colori del Mediterraneo, la commedia condurrà lo spettatore in un viaggio sonoro tra le più famose canzoni degli anni Ottanta contaminate dai suoni della musica popolare pugliese. E chissà se scopriremo come Bianca riuscirà a far quadrare finalmente i conti con Diego, amore impossibile e travagliato.





Dalla sinergia tra l’associazione di promozione sociale, impegnata da anni nella diffusione della cultura teatrale, e della scuola, nella persona del preside G. Marchitelli, la rassegna vede mensilmente il susseguirsi di spettacoli di diversi generi.