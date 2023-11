La compagnia della lira torna a Modugno con "Déjà vu"

La Compagnia della Lira in collaborazione con la Fratres di Modugno presenta il nuovo spettacolo musicale "Déjà vu".

Dal 24 al 26 Novembre ore 20:30 presso il salone "Don Emanuele Lucente" della Parrocchia Immacolata - Modugno (Ba).



“Déjà-vu” è una scoppiettante commedia musicale con protagonista Bianca, una giovane imprenditrice trasferitasi al sud Italia con la sua famiglia.

Giunta in Puglia ha deciso di aprire un ristorante di cucina greco-pugliese, tentando la fortuna. In occasione del suo trentesimo compleanno le sue due folli amiche Ester e Clara le faranno una sorpresa dando una sferzata di novità al suo cuore e alla sua carriera.

Arricchita da atmosfere e colori del Mediterraneo, la commedia condurrà lo spettatore in un viaggio sonoro tra le più famose canzoni degli anni Ottanta contaminate dai suoni della musica popolare pugliese.



POSTI ANCORA DISPONIBILI PER VENERDÌ 24 E DOMENICA 26.



Non perdete questa occasione!