L’artista avellinese Edoardo Iaccheo sarà in mostra nella Galleria Arte 54 di Molfetta. L’esposizione dal titolo “La contemporaneità tra ceramica Raku e pittura” sarà inaugurata venerdì 10 marzo ore 19 e racchiude una produzione di quadri e ceramiche caratterizzate da una forte drammaticità e da una segnica caricata e curata nei minimi dettagli.



Edoardo Iaccheo, pittore, ceramista e scenografo con un vasto curricula di impegni artistici e scenici che da sempre ha condotto espressioni d'arte di notevole valenza.



Nella personale “La contemporaneità tra ceramica Raku e pittura” Iaccheo traccia a mò di antologica un lungo excursus artistico dove delinea la sua metamorfosi.



In alcune opere si percepisce un accennato figurativismo che appartiene alla storia di un recente passato, associato a segni spesso "primitivi" di un arcano passato dell'uomo, forse, dove ha inizio la vita e da dove si ingenera la conoscenza, per diventare sapienza dell' essere, in divenire.



La mostra indica un percorso in sequenza, dove studi primordiali si completano con elaborazioni più recenti, il tutto in un'unica comunità di intenti che usa l'onda del colore come matrice ritmica.







La mostra, sarà visitabile sino al 31 marzo 2023 dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 20.30, ingresso gratuito – Via BACCARINI 54 – Molfetta



EDOARDO IACCHEO. Per molti anni è stato insegnante all'Accademia Liceo Artistico di VENEZIA poi presso l'Istituto d'Arte di VERONA, SALERNO, EBOLI, AVELLINO dove attualmente vive e lavora. Edoardo Iaccheo ha allestito diverse mostre personali e la sua capacità progettuale l'ha visto in primo piano nel campo della Scenografia Teatrale, quale collaboratore e poi esecutore d'importanti opere presso il TEATRO ROMANO di VERONA, con il M° L. BRUNELLI dal 1972/1982. Ha lavorato come attrezzista scenico nel Teatro Laboratorio diretto dal regista EZIO MARIA CASERTA, ed è stato invitato nel 1974 con la stessa compagnia teatrale alla BIENNALE di VENEZIA nella sezione Teatro presentando le Maschere sul Savonarola. Attualmente è direttore Artistico nello spazio OFFICINA 10 di Avellino.



La galleria d'arte contemporanea 54 è lo spazio creativo dell'associazione "Bottega 54", nata nel 2012 come uno spazio culturale prima che uno spazio espositivo. L’incontro tra l’artista e già noto gallerista Franco Valente e la famiglia Vitulano, ha permesso la realizzazione di questa realtà contenutistica e negli anni ha ospitato numerosi artisti provenienti dall'intero territorio nazionale www.arte54.it @54ArteContemporanea- Instagram:54artecontemporanea – 335.7920658