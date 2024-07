"La conversione di un cavallo", tableaux vivants da Caravaggio al teatro cittadino di Noicàttaro

Dopo più di 60 anni, nella magica cornice del Teatro Cittadino del Comune di Noicàttaro, considerato il teatro all'italiana più piccolo al mondo, l'arte prende vita grazie alla compagnia partenopea "Ludovica Rambelli Teatro - Les Tableaux - Malatheatre".



Ventitre tele di Caravaggio come tableaux vivants saranno messe in scena con "La conversione di un cavallo".

Costruito con la tecnica dei tableaux vivants la conversione di un cavallo è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono le tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius.



Visite teatralizzate della durata di 50 min circa vi attendono domenica 21 e lunedì 22 luglio, in concomitanza con la festa patronale della Madonna del Carmine.



Qui l'evento: https://www.facebook.com/share/DEyBuM9JpzUMgPc8/



Ingresso gratuito con prenotazioni al numero: 376 051 7193