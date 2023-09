A Castellana Grotte 'La Corrida Show' per salutare l’edizione 2023 di Vieni a Ballare in Villa

È l’antesignano di qualsivoglia talent show che tuttora imperversano sul piccolo schermo grazie alla capacità di intercettare quell’irrefrenabile voglia di celebrità, quel quarto d’ora di notorietà che, per dirla alla Andy Warhol, prima o poi spetta a tutti.

Sin dal suo debutto radiofonico risalente ad oltre 55 anni fa, “La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio”, felicissima intuizione dei fratelli Corrado e Riccardo Mantoni e di Luciano Rispoli che a più riprese ha divertito milioni di telespettatori, è sinonimo di divertimento spontaneo, di genuino confronto con lo “spietato” pubblico in grado di attribuire agli aspiranti artisti sia sinceri applausi che fragorosi fischi ed altri sgradevoli rumori di vario genere.

A Castellana Grotte (Ba), sin dal 1992, “La Corrida Show - Dilettanti alla ribalta” è la perfetta trasposizione live dello spettacolo televisivo, uno show che in ogni edizione vede protagonisti mediamente una quindicina di concorrenti talentuosi che si esibiscono in canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi e che prosegue in un successo iniziato già con la prima edizione. Da allora sono trascorsi più di trent’anni che hanno reso “La Corrida Show” un appuntamento atteso e ricercato dagli stessi concorrenti. Esattamente come nel format tradizionale, a giudicare le esibizioni sarà il pubblico che tradizionalmente gremisce i posti disponibili in platea, pronto ad esprimere con sincerità il proprio gradimento con scroscianti applausi o il disappunto con fischi, colpi di mestoli di legno sulle pentole o producendo qualsiasi rumore molesto con vari oggetti.

La 31esima edizione de “La Corrida Show - Dilettanti alla ribalta” è in programma domenica 17 settembre 2023 con inizio alle ore 20,30 in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte con la direzione artistica e la conduzione sempre curata da Pino Recchia e sarà l’appuntamento conclusivo di “Vieni a ballare in Villa”, parte del calendario di eventi Piazze d’Estate 2023, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl. Ad arricchire la serata e il divertimento del pubblico il duo comico Enzo & Sal, già protagonisti di fortunate trasmissioni tv come Made in Sud e Colorado.

Ingresso gratuito. Posti a sedere con accesso libero fino ad esaurimento sedie.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.