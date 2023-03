La danza è di scena, al Teatro AncheCinema torna 'Baridanza'

Dal 14 al 16 aprile al Teatro AncheCinema di Bari torna Baridanza. Ormai ci siamo, poche settimane al via e torna Baridanza. Con un passato glorioso arricchito da nomi altisonanti della danza e del balletto, la kermesse barese si prepara ad ospitare centinaia e centinaia di talenti provenienti da ogni dove. Dal 14 al 16 aprile al Teatro AncheCinema di Bari ci sarà infatti la 27esima edizione del concorso Baridanza, aperta a danzatori non professionisti (ovvero che non abbiano un contratto artistico in corso) e presentati da scuole di danza di età superiore agli otto anni. Il concorso è articolato in sei sezioni: danza classica, contemporanea, moderna, hip-hop, musical, show dance group. Le scuole partecipanti possono presentare per la sezione gruppi non più di tre coreografie per la stessa disciplina, nelle sezioni assoli e passi a due invece non ci sono limiti. La data di scadenza per le iscrizioni è il 25 marzo per cui manca poco, potranno così aprirsi le porte dei sogni che solo Baridanza potrà regalare.

Anche quest’anno dunque non potevano mancare i grandi nomi e la progettualità sul lungo termine, affidando alla celebre prima ballerina del Teatro Alla Scala di Milano Sabrina Brazzo la presidenza della commissione. Una danzatrice che a Milano ha ballato l’intero repertorio a disposizione suo e del grande pubblico che l’ha amata. Accanto a lei ci sarà il compagno di vita Andrea Volpintesta, anche lui esponente di spicco con ruoli da primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano e del Teatro Municipal di Rio de Janeiro, nonché co-fondatore dello Jas Art Ballet proprio con in coppia con Sabrina Brazzo. Accanto a loro l’artista a tutto tondo in TV e teatro Francesca Di Maio ed i professionisti dell’hip hop internazionale quali Jean Marie Etienne e Laurent Minatchy. Tutti impegnati in un calendario fitto della tre-giorni al Teatro AncheCinema di Bari, da venerdì 14 a domenica 16 aprile: il primo giorno si esibiranno i giovani talenti senior, musical e show dance group. Sabato si avvicenderanno invece i talenti junior e hip hop senior con la domenica riservata ai mini junior. Uno spettacolo nello spettacolo, dunque, con l’indispensabile sostegno della Regione Puglia e del CSI Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.



Per maggiori informazioni

https://www.nevergiveup.academy/baridanza.html

info@nevergiveup.academy

Harry di Prisco