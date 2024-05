Spettacolo 'La donna del Fuoco' per i 20 anni dell'associazione di volontariato 'Rete Malattie Rare'

Due eventi in programma venerdì 31 maggio alle ore 19.30 al teatro AncheCinema in Corso Italia 112 a Bari per i 20 anni dell’associazione di volontariato “Rete Malattie Rare”: lo spettacolo teatrale “La donna del Fuoco - Marietta Barovier pioniera delle perle veneziane”, incentrato sulla vita della prima donna imprenditrice nella storia del vetro e prodotto dall’Associazione culturale Arte Mide che, con il contributo del bando 2022 dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese viene messo in scena a Bari, e, a seguire, la premiazione del II Concorso Nazionale di Racconti e Poesie sulle Malattie Rare e Disabilità “Vi Racconto una Storia”, durante la quale saranno letti alcuni dei testi vincitori e sarà presente Davide Falco, interprete della lingua dei segni (Lis).

Lo spettacolo teatrale in programma il 31 maggio, già rappresentato al Teatro Goldoni di Venezia in occasione della Venice Glass Week 2021, è incentrato sulla storia di Marietta Barovier: artista, sperimentatrice e imprenditrice che ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione dell’arte delle perle di vetro. Figura di spicco del Rinascimento vetraio del XV secolo, fu la prima imprenditrice ad ottenere dalla Serenissima, grazie alle sue creazioni artistiche originali, l’autorizzazione ad aprire a suo nome una fornace e ad esserne la titolare. L’intento dell’iniziativa culturale è, quindi, quello di valorizzare le capacità delle donne nel “saper fare”: affrontare problemi e trovare risoluzioni. La storia imprenditoriale della protagonista dello spettacolo rimanda, in senso più ampio, alle difficoltà che affrontano le persone, e le loro famiglie, che scoprono di soffrire di una malattia rara. Circostanze nelle quali le figure femminili diventano “pioniere” di soluzioni e risposte alle sfide, in un contesto spesso difficile. L’opera teatrale, inoltre, permette di evidenziare il legame storico e culturale che intercorre tra la città di Venezia e Bari.

Quando si parla di malattie rare spesso si immagina che questo problema riguardi poche persone e non si ha, quindi, una corretta percezione del fenomeno. Le malattie sono “rare” perché colpiscono poche o pochissime persone per singola malattia rispetto a quelle più comuni e conosciute, ma le malattie rare sono tante (più di 7000 diversi tipi di malattie): in Italia più di 600.000 persone ne sono colpite, ma si stima che siano più di 1 milione e mezzo; in Puglia più di 27.000 persone sono state censite dal Registro di popolazione delle MR (il Si.Ma.RRP) e tra queste più di un quarto sono bambini ed adolescenti.

