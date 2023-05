La fine di un mondo - mostra fotografica al Maul!

Sabato 20 Maggio al MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari, l'associazione Officina dell’Arte è inaugura la mostra fotografica dal titolo LA FINE DI UN MONDO.



La mostra, a cura di G?useppe Didonna e Chiara Grazia Valenzano a sostegno del progetto ??? ??? ?????? coinvolge lo sguardo di 6 fotografi sul terremoto che ha colpito il sudest della Turchia e il nord della Siria:

Italo Rondinella, Emanuele Satolli, Giuseppe Didonna, Ünal Çam, Kemal Aslan, U?ur Yildirim.



La mostra inoltre ha lo scopo di sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia il 6 febbraio 2023 e contribuire in minima parte a un'emergenza umanitaria che ha già causato più di 45.000 morti.



Il progetto prevede il finanziamento di opere di riparazione di strutture danneggiate dei villaggi di montagna nelle province di Ad?yaman e Hatay.

In particolare i villaggi curdi di Zey, in provincia di Adiyaman, e Incirli, nell'Hatay. Due delle province più devastate dal sisma dove gli aiuti non sono arrivati e che nell'ordine di priorità rimangono dietro le grandi città distrutte. Allo stesso tempo villaggi la cui economia si basa su equilibri stagionali che impongono la ricostruzione di strutture di uso comune nel più breve tempo possibile.



Qui il link per sostenere il progetto

www.produzionidalbasso.com/project/run-for-turkey



ORARI MOSTRA



Inaugurazione:

Sabato 20 maggio

ore 18.30 - 21.30



Domenica 21 maggio

ore 10:00 -12:30

ore 16:00 - 20:00



