La mostra 'La fontana che racconta' arriva Palo del Colle

La mostra itinerante “La Fontana racconta”, dedicata alla colonnina in ghisa che da oltre un secolo troneggia su tutte le piazze dei centri pugliesi, simbolo della conquista dell’acqua in un terra da sempre in lotta con la scarsità di risorse idriche, fa tappa a Palo del Colle. Allestita nel centro parrocchiale Santa Maria La Porta, in piazza Santa Croce, sarà aperta da oggi sino al 28 maggio, dalle 18 alle 20 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Oltre ad un centinaio di scatti, provenienti in maggior parte dall’archivio dell’Acquedotto Pugliese, la mostra propone all’attenzione del pubblico diversi manufatti, risalenti alla prima metà del secolo scorso e destinati all’approvvigionamento, al trasporto, al consumo e alla conservazione dell’acqua prima dell’avvento dell’Acquedotto Pugliese: anfore, vasi, recipienti e oggetti destinati all’igiene personale, provenienti da collezioni private. Una serie di pannelli descrittivi aiutano a comprendere l’importanza delle fontane pubbliche nei centri pugliesi. Un progetto di conservazione della memoria, dunque; la celebrazione di un evento così significativo e fondamentale com’è stato, nella prima metà del ‘900, la conquista dell’acqua per la Puglia e per i suoi cittadini. Ma anche l’occasione per ribadire la centralità dell’acqua pubblica, promuoverne il valore, quale bene comune, e diffondere la conoscenza dell’Acquedotto Pugliese che di questo bene è l’attento e solerte gestore.