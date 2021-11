La forza della natura il mondo letterario di Jón Kalman Stefánsson con Annarita Fatone

SABATO 20 NOVEMBRE

LA FORZA DELLA NATURA

Il mondo letterario di Jo?n Kalman Stefa?nsson

Iperborea Casa Editrice

con Annarita Fatone

18.30 Libreria Quintiliano

''Perché questo spreco di carta?”

Suonava così la prima critica che ricevetti per il mio libro di poesie […] La prima critica alla prima raccolta di versi. Più o meno quattro anni dopo che avevo incominciato a scrivere

Questa l’ingenerosa critica al primo approccio alla letteratura di quello che oggi può considerarsi uno dei più interessanti autori contemporanei, non solo di area nordica. Visiteremo con lui alcuni dei luoghi più originali d’Europa, sul filo di una scrittura dalla leggerezza poetica.



INGRESSO gratuito con green pass.

Prenotazione obbligatoria: quintilianoeventi@libero.it

Tel. 0805042665



Jo?n Kalman Stefa?nsson

Ex insegnante e bibliotecario, si dedica alla poesia prima di passare alla narrativa, distinguendosi subito per una lingua di singolare ricchezza evocativa e diventando uno dei più amati scrittori nordici. Attraverso potenti affreschi dell’Islanda di ieri e di oggi, i suoi romanzi affrontano le grandi domande dell’uomo, la vita, l’amore, il senso ultimo dell’esistenza, il potere dell’arte e della letteratura. Più volte nominato al Premio del Consiglio Nordico, con Luce d’estate ed è subito notte ha ricevuto il Premio Islandese per la Letteratura. Iperborea ha pubblicato la trilogia Paradiso e inferno (2015), La tristezza degli angeli (2012), Luci d'estate ed è subito sera (2013), Il cuore dell’uomo (2014), oltre ai Pesci non hanno gambe (2015) e Grande come l’universo (2013), che raccontano una saga famigliare spaziando da un capo all’altro dell’Islanda attraverso il Ventesimo secolo, il romanzo corale Storia di Ásta (2018) e Il crepitio delle stelle (2020).





Annarita Fatone, docente di Lettere, scrittrice ma soprattutto lettrice, ricercatrice di sensazioni letterarie nei mondi possibili dell’arte della scrittura.





