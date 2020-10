'La gabbia der Pipino' al Piccolo Teatro di Bari

Un originale viaggio attraverso la letteratura erotica d’autore, frutto di una lunga e minuziosa ricerca.

Dal Catullo al Belli, dall’Aretino a Baudelaire, Antonio Minelli conferisce voce e musica ai versi ironici o amorosi, erotici o villani di alcuni dei padri della letteratura.

A questi, si alternano scritti dei più grandi predicatori della chiesa che, al contrario, condannano la sfera erotica e la figura femminile.

In un’oculata raccolta di testi compresi tra il I secolo a. C. e il ‘900, parole e fondi musicali si snodano fra sacro e profano, mentre sullo sfondo, vengono proiettati dipinti d’autore, datati a partire dal XVII secolo.

La scena, elegante ed essenziale, evoca una camera da letto, sottolineando l’intimità di un argomento che da sempre accompagna il genio artistico.

La performance, consigliata ad un pubblico adulto, intende esplorare una forma di letteratura da sempre poco nota, nonostante la cospicua produzione esistente e la riconosciuta autorevolezza dei suoi autori.



Di e con: Antonio Minelli

Luci e scena: Alessia Carrieri

Segreteria di produzione: Marita De Luca

Una produzione: Compagnia Formediterre

Durata: 55 minuti



Ingresso con prenotazione obbligatoria:

080/5428953 - 080/5033476

segreteria@formediterre.it



Modalità d'ingresso:

Intero 12€/Ridotto 10€/Operatori culturali e under 16 5€

+Tessera annuale (3€) per accedere a tutti gli spettacoli del Piccolo Teatro della Stagione 2020/21

LA GABBIA DER PIPINO

17 - 18 Ottobre 2020

(sabato ore 21 / domenica ore 19)

Piccolo Teatro di Bari "Eugenio D'Attoma"

(rassegna ALTROTEATRO)