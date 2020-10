La gabbianella e il gatto per il cinema con merenda a Terlizzi

Un nuovo appuntamento con Cinema con Merenda alla Ludoscuola BimBumBam e con un altro film del bravissimo Enzo D'Alò: "La Gabbianella e Il Gatto" ispirato al racconto di Luis Sepulveda.



La Gabianella e il Gatto, di Enzo D'Alò, (ITA '98)

racconta di Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare in punto di morte il proprio uovo al gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l'uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro.

La gabbianella orfana viene battezzata Fortunata dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito difficile di allevare questa inattesa 'figlia'. La piccola Fortunata si trova di fronte uno strano compito: quello di imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli amici felini, Colonnello, Segretario, Diderot, il giovane Pallino e ovviamente Zorba, si trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano l'occasione per uscire dalle fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo (voce di Antonio Albanese). Dopo molte difficoltà e imprevisti, l'agguato dei roditori viene respinto. Ora la gabbianella può imparare a volare e, finalmente, ricongiungersi in aria con i suoi veri compagni.



PER LE NORME ANTICOVID VI CHIEDIAMO IL PIACERE DI:

- indossare la mascherina;

- accertarsi di non avere febbre che superi i 37 e mezzo;

- comunicare, entro le 16.30 di Domenica 11, i nomi dei piccoli amici che ci raggiungeranno ai numeri;

3406190019 - 3403495018;