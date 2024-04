La grande magia a cena

Credere a cosa? La vita è alchimia ed… illusione

Illusione e magia, alchimia nel gusto e bellezza in tutto ciò che non sappiamo comprendere: Cripton Magic Nicola Maurantonio e Renata Malvezzi sono pronti a stupirti!

Vederlo dal vivo è tutta un’altra cosa.

Metti in discussione le tue certezze, lasciati stregare: la cucina di Chef Eros Caggiano saprà conquistarti in una sala informale, calda e spaziosa.



Cosa si mangia e beve

- Tutto il nuovo menù alla carta

- NUOVO! Sushi-25 la degustazione con 24 pezzi sushi, cocktail o vino a 25 euro

- Aperisushi €20

- Aperibao €10

- Spaghetti all’assassina

- Cocktail e vino

p.s. Il menù è tutto interamente nuovo



Cena spettacolo per un massimo di 60 ospiti.

Prenota allo 0808806355 o sul nostro sito Internet

In collaborazione con Music Village Group



#panacea #modugno