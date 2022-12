La grande parata natalizia nojana

Una maxi parata in stile americano porta il Natale tra le vie di Noicàttaro: Quest'anno il Natale a Noicàttaro arriva accompagnato da Mascotte, Majorette, Trampolieri, Giocolieri e l'immancabile Babbo Natale per portare a tutti un po' di spirito natalizio in puro stile americano.

Le strade della città di Noicàttaro, mercoledì 21 dicembre, si riempiranno infatti di musica e colori, dell'atmosfera che caratterizza questo magico periodo dell'anno grazie alle elegantissime majorette che apriranno la grande parata, seguite dall'allegro e spensierato swing dalla Young marching band, succeduti dalla tenerezza e imponenza di ben 12 mascotte super deluxe, accompagnati da trampolieri e giocolieri. L'intera parata sarà guidata e diretta dal vero Babbo Natale aiutato dai suoi immancabili ed affidati elfi.

L'appuntamento è alle ore 18:15 presso la Villa Comunale da cui il corteo partirà puntuale alle 18:30.

La parata proseguirà poi per via Console Positano, Via Carmine, Via Crocecchia, Via Principe Umberto e giungerà infine in Piazza Umberto laddove sarà in seguito aperto il grande Wonder Village.

Il Villaggio di Babbo Natale è composto dalla “Christmas House”, dal “North Pole” e dall'autentico “Santa’s Poste Office”, l'ufficio postale del Polo Nord in cui ogni bimbo potrà scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale.

A fare da cornice al "Wonder Village" saranno il “Rudolph monument” e le cassette degli elfi. L'intera piazza sarà imbiancata da candida neve artificiale.

Piazza Umberto accoglierà inoltre una piccola area Luna Park ed un'area Food che, a partire dalle 18:00, intratterranno e delizieranno i presenti.

A completare la magica atmosfera natalizia sarà lo show di magia di mago Luciano che, con professionalità e intrattenimento brillante incanterà grandi e bambini tra musica, colori e magia, apparizioni e sparizioni, ombrelli, sete colorate, bacchette magiche e grandi effetti.

Il pubblico meravigliato sarà condotto per mano in un mondo fantastico dove i sogni diventano realtà.