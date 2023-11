Domenica 12 ore 10.30 appuntamento con "La gravina di Ginosa e gli insediamenti rupestri" In questa visita esploreremo l'affascinante gravina di GINOSA con gli insediamenti rupestri. Definita non a torto da qualcuno la "piccola Matera", Ginosa è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato all'improvviso, le case-grotta ne sono infatti una preziosa testimonianza. Dopo esserci incontrati in Piazza Nusco, nel cuore del bianco centro storico, ci dirigeremo verso il castello medievale e la chiesa Matrice che affacciano sulla gravina.

Da qui, attraverso dei tortuosi sentieri, raggiungeremo il villaggio della Rivolta per visitare all'interno le grotte che conservano ancora caminetti, stalle giacigli ed arredi del tempo.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: piazza Nusco

Si consiglia un abbigliamento consono all'attività, no scarpe con tacchi, no scarpe a suola liscia. Si consigliano scarpe da trekking. Si consiglia di portare almeno 1 lt di acqua a testa e snack energetici.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.