A Bari lo spettacolo musicale in prima regionale “La Hora Azul”

Mercoledì 17 luglio, nel teatro Casa di Pulcinella di Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le due Bari”, accordo di programma Mic – Comune di Bari, proporrà lo spettacolo in prima regionale “La Hora Azul”, una discesa musicale nel cuore della magica poetica sudamericana, prodotto dalla stessa Al Nour.

Sul palco si esibiranno Benedetta Lusito in voce, recitazione e percussioni, Raymond Vargas Reina al sax soprano e alle tastiere e Paolo Luiso al pianoforte, in quello che sarà uno slalom tra autori e cantautori dalla personalità intensa e dai colori vocali multiformi, un omaggio ad un repertorio musicale e canoro impreziosito dalla poesia e dalla recitazione. “La Hora Azul” è un percorso crepuscolare, struggente e gravido di emozioni, come l’ora azzurra, quel momento sospeso un’ora dopo il tramonto o un’ora prima dell’alba. I tre musicisti rivisiteranno tutto un repertorio in chiave ethno jazz, affiancandolo alla performance recitativa, che renderà il tutto molto ricco, intenso, intrigante, passionale e unico nel suo genere.

Benedetta Lusito è cantante, attrice, danzatrice e insegnante di canto e teatro, che impreziosisce le sue performance inserendo al loro interno le sue emozioni e il suo personale vissuto. Raymond Vargas Reina è invece un musicista cubano che vuole diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica afrocubana. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla maestria di Paolo Lusito al piano.

Questo lavoro si colloca all’interno della rassegna “Assud”, ideata e organizzata dall’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, per il cartellone estivo di eventi “Le Due Bari 2024” del Comune di Bari. L’ingresso è gratuito con la prenotazione sul circuito Eventrbrite.

Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/A – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21.00