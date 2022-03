Lo spettacolo 'La ianara' con Elisabetta Aloia a SpazioleArti

A SPAZIOleARTI per la stagione teatrale L’EQUILIBRIO DELLA PIUMA è in scena SABATO 12 MARZO - ORE 21,00

LA IANARA



diretto e interpretato da Elisabetta Aloia

di Licia Giaquinto

produzione COMPAGNIA DIAGHILEV



Adelina, nega la sua natura di strega e anche quella di donna.

Il suo destino è segnato: è figlia di ianare. Lei non è come le altre, deve "imparare cose molto più importanti", ereditare il sapere delle erbe, delle voci nascoste... delle cose che non ci sono più.



Vorrebbe essere libera e vivere senza il marchio di dannata e un giorno decide di fuggire via da tutto. Ma l’illusione dura poco. È costretta a confrontarsi senza volerlo con il suo essere donna, con il suo sentire nuove passioni che la spingono a ricercare in sé la sua vera natura.



"La ianara" è un viaggio nei misteri arcaici dei paesaggi impervi dell’Irpinia.

Un lavoro che mira al recupero della tradizione orale, della narrazione di storie di altri tempi in cui superstizione e credenze popolari prendono voce e corpo.





Prenotazione obbligatoria al 340.8643487.