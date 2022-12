Al Teatro Forma l'Anonima GR torna in scena con il classico di Goldoni 'La Locandiera'

L'Anonima G.R. si ripresenta al Teatro Forma di Bari per tutto il periodo delle feste natalizie con uno dei propri cavalli di battaglia, rivisitato in chiave ancora più moderna: «La locandiera», il celebre testo di Carlo Goldoni, torna in scena nella rielaborazione di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, domenica 25 dicembre (alle 21) e lunedì 26 (alle 19), e poi ancora in replica a gennaio l’1, 5, 6, 7, 8, 14 e 15. Accanto a Marmone e Schiavarelli, il cast è completato da Brando Rossi, Gianni Vezzoso, Azzurra Martino, Antonello D’Onofrio.

Nella riscrittura della pièce l’intento è stato quello di calare la storia in un’ambientazione più mediterranea, quindi in una locanda del '700 a Bari. Ciò ha consentito di dare ai personaggi dei caratteri più veraci, più ruspanti, rispetto a come vengono descritti nell’originale commedia goldoniana. Personaggi che si esprimono in un italiano «baresizzato», con espressioni colorite e per certi versi chiassose, proprio per richiamare l’indole spiccatamente espansiva della gente del Sud, marcando l’accento sulla diversità culturale e di costume.

«La Locandiera» rappresenta uno dei punti più alti in assoluto della scrittura goldoniana, e nella rielaborazione di Marmone e Schiavarelli, oltre al divertimento, si riflette moltissimo sul carattere di ciascun personaggio. Il tema della commedia affonda le sue radici nella seduzione dell'amore, inteso come sentimento umano e ingannevole.

Biglietti in vendita al botteghino del teatro nelle serate degli spettacoli (e aperto in settimana dal martedì al venerdì negli orari 10-13 e 15-18), e on line su vivaticket.it. Infotel: 080.501.81.61.

Domenica 25 dicembre, alle 21

Lunedì 26 dicembre, alle 19

Repliche: 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15 gennaio