“Light that never goes out. La luce d’estate” un nuovo percorso multimediale tra gli ambienti del Museo Archeologico di Santa Scolastica

Mercoledì 28 giugno, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari, si terrà l’inaugurazione dell’evento “Light that never goes out. La luce d’estate”, organizzato dalla Città Metropolitana di Bari, alla presenza di Francesca Pietroforte, consigliere metropolitano delegata ai Beni culturali, del Dirigente del Servizio Beni culturali e ICO, Francesco Lombardo, di Roberta Giuliani, coordinatrice del progetto, e Angelo Ceglie, curatore dell’allestimento video.

In continuità con la mostra "Il Trionfo della Luce. Simboli, Rinascite e il Dialogo degli Opposti" svoltasi nel corso dell'estate 2022 , "Light That Never Goes Out. La luce d’estate", propone un'istallazione multimediale che racconta della nostra relazione con la Luce.

Oltre trenta punti video di artisti come Yang Fudong, Bill Viola, Daniel Askill, Beatrice Dillon, Thorsten Fleish, si alternano ai linguaggi sound&vision della musica contemporanea, apparizioni pop collidono con rigorose geometrie, in un allestimento che cerca il pensiero attraverso la meraviglia. Ambienti tematizzati collocano il visitatore in una endless summer affascinante e dispotica,crudele e malinconica, dislocata in un altrove temporale che é passato nutrito di futuro, e il suo esatto contrario.

Ad un anno dalla realizzazione della mostra “Il trionfo della luce” verrà presentato il catalogo realizzato per quella esposizione da Raffaella Cassano (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") e Maurizio Vanni (Università di Pisa).