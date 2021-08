La madonna dei martiri ad Hoboken: testimonianze di fede e folklore oltreoceano

La festa della Madonna dei Martiri sarà il tema della serata organizzata dall'associazione Oll Muvi, nel mondo famosa con il brand I Love Molfetta, grazie alla disponibilità di Don Sergio Vitulano, parroco di San Gennaro, che ospiterà l'evento.



Domenica 29 agosto, alle ore 20:00, nella Parrocchia di San Gennaro, si parlerà del più grande evento organizzato dalle comunità italiane nel nord America "l' Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri", che si festeggia ogni anno ad Hoboken nel New Jersey. "Special Guest" della serata sarà Mons. Giuseppe de Candia, dell'ufficio Diocesi Migrantes, infaticabile pastore giramondo, che nell’andare incontro all’altro ha trovato il senso della suo percorso pastorale.



Giorno dopo giorno ha seminato semi che poi sono diventati alberi. Ha avuto la fortuna di conoscere uomini di grandezza straordinaria, don Tonino Bello, che lo volle come segretario. Lui per oltre 40 anni è stato in America per celebrare la novena della Madonna dei Martiri nella chiesa di St. Francis ad Hoboken. E' solo grazie a Lui se noi abbiamo iniziato a raccontare e documentare, da quasi 20 anni, tutto quello che le comunità emigrate realizzano oltreoceano. Nella serata ci collegheremo con l'America, in diretta ascolteremo il direttivo della Società Madonna dei Martiri di Hoboken che raggiunge 95 anni di tradizione, un traguardo meraviglioso.



Vedremo le immagini "raccolte e ben collocate" in sequenza della festa del 2019, dove l'autore del video, il M.llo della Polizia Locale Sergio de Rosa, vi ha preso parte in alta uniforme accanto al simulacro di Maria per le strade di Hoboken.



Quell'anno era presente anche il collega della Polizia Locale il M.llo Biagio Farinola, andato poi in pensione, entrambi hanno vissuto un'esperienza indimenticabile, ricca di tante emozioni. Tutto questo è stato possibile grazie ai contatti che continuamente l'Associazione Oll Muvi, I Love Molfetta, attraverso il suo presidente Roberto Pansini mantiene con impegno costante oltreoceano.



L'ingresso in chiesa è gratuito, rispettando la normative anticovid vigenti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...