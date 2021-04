Per i "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano" in streaming lo spettacolo 'La Mandragola'

Lunedì 3 maggio in streaming gratuito per i "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano" (alle ore 17:00 sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e in replica alle ore 21:30 anche su RadioPopIzzTv al canale 881 del digitale terrestre) saremo proiettati alla Stagione teatrale 1996-97 del Teatro Abeliano con

LA MANDRAGOLA (di Niccolò Macchiavelli, adattamento di Dino Signorile) con: Mario Mancini, Tina Tempesta, Alfredo Vasco, Rachele Viggiano, Roberto Negri, Rocco Capri Chiumarulo, Mino De Cataldo;

Musiche originali di Gianni Giannotti;

Testi delle canzoni di Vito Signorile;

Musicisti: Nando Di Modugno, Roberto Lambo, Antonio Cucumazzo, Sergio Lella, Roberta Carrieri;

Scene, Costumi e Assistente alla regia: Lino Sinisi;

Regia di Vito Signorile.

Prodotto da Tiberio Fiorilli in collaborazione con Gruppo Abeliano.