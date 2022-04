'La mantide' di Tinta per la rassegna 'Libri in comune e...'

Primo appuntamento di aprile, mercoledí 6, nel salotto letterario di "Libri in Comune e...", rassegna culturale patrocinata dalla città metropolitana di Bari, dai comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto, sarà dedicato a sfatare tanti tabu'.

A dialogare con noi ci sarà la scrittrice e artista poliedrica Tinta, pseudonimo di Anna Valentini che ci parlerà del suo ultimo libro, fresco di stampa ed edito da Les Flaneurs, *La mantide*.

Già ospite per il Comune di Cellamare con altri due libri, da "Una donna (quasi) scaduta" e "Lasciatemi dormire", Tinta promuove la sua scrittura grazie a reading che sono veri e propri spettacoli in cui legge, recita, canta, supportata dalla band Atempoerso, di cui è front woman: ha

collaborato ad antologie ed opere collettive in cui spazia dall'erotismo a temi di carattere sociale e di disagio psichico.

Ne *La mantide*, affronta molteplici argomenti, tra i quali l'immaturita'. Uno dei protagonisti è

Giacomo, un “ragazzo” di quarant’anni che nella vita ha concluso ben poco. Eterno fuori corso all’università, collezionista di impieghi precari e poco gratificanti, desideroso di farsi valere ma incapace di concretizzare alcunché, conduce la sua esistenza dividendosi tra la necessità di crescere e di “regolarizzarsi” e un costante anelito di libertà che spariglia le carte e mina il suo fragile equilibrio. Con le donne non va certo meglio: le sue storie naufragano sistematicamente, talvolta in modo imprevedibile e senza alcuna giustificazione. Finché, in maniera altrettanto inattesa, non apparirà all’orizzonte Elena, sirena fatale e ammaliatrice, a condurlo al limite estremo. Elena è l’amore carnale, la scoperta del corpo, la sperimentazione dell’abisso, la donna che sconvolgerà l’esistenza placida e senza scopo del protagonista che per la prima volta avrà modo di guardarsi dentro senza filtri. In una narrazione suddivisa tra prima, durante e dopo, la vicenda di Giacomo incarna le imponderabili conseguenze dell’amore, che tutto crea e tutto distrugge.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.