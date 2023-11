Lo spettacolo 'La merda', pluripremiato testo di Cristian Ceresoli in scena al Teatro Kismet

Una confidenza pubblica di una ‘giovane’ donna ‘brutta’, che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà. La merda, pluripremiato testo di Cristian Ceresoli, è in scena al Teatro Kismet sabato 11 novembre alle ore 21 per il nuovo appuntamento della Stagione ‘Bagliori’, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Gradito ritorno per Silvia Gallerano sul palcoscenico dell’Opificio per le Arti - a 10 anni dalla messa in scena per la Stagione 2013.14 - che dà voce a quello che il Times ha definito uno “straordinario, brutale, disturbante e umano” flusso di coscienza, una bulimica e rivoltante confessione sulla nostra condizione.

Lo spettacolo ha raccolto in 11 anni successi di pubblico con oltre 600 repliche in tutto il mondo, ricevendo diversi riconoscimenti al Fringe Festival di Edimburgo - Fringe First Award for Writing Excellence per la scrittura a Cristian Ceresoli, il The Stage Award for Acting Excellence per l’interpretazione a Silvia Gallerano e l’Arches Brick Award for Emerging Art oltre a una nomination per il Total Theatre Award – e il Premio della Critica in Italia. “La Merda ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango – raccontano gli autori - ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza”.

Sabato 11 novembre torna nel foyer lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .