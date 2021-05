Sabato 24 luglio 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce accoglie “La musica delle parole: Amarcord” insieme alla voce di Gianna Montecalvo e al pianoforte di Michele Campobasso.



Un concerto in Puglia dedicato interamente alla musica italiana, a quelle canzoni che fanno parte del patrimonio di ciascuno, che hanno scandito i momenti dell’adolescenza e della gioventù degli anni Ottanta.



Da Franco Battiato a Eugenio Finardi, da Claudio Baglioni a Eduardo De Crescenzo, il programma passerà attraverso l’interpretazione nuova della voce di Gianna Montecalvo, diploma in Pianoforte, Canto lirico e Musica jazz, una carriera artistica dal 1988, collaborazioni con le più importanti associazioni concertistiche italiane, esibizioni in importanti rassegne in Italia e all’estero, attività didattica sul territorio nazionale, specializzazione in Vocologia Artistica e CMT Estill Voce Training, e del pianoforte di Michele Campobasso, diploma in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda e Musica jazz, una carriera da pianista e arrangiatore e compositore costellata di collaborazioni musicali con orchestre, band e artisti di fama internazionale, tra cui Toquinho, Joel Taylor e Fabrizio Bosso, dal 2005 al 2008 musicista ufficiale Yamaha, pianista nella registrazione di “1920” di Achille Lauro con Gigi D’Alessio e Annalisa, e fondatore di Acuslectric Project.



Una serata fatta del suono delle parole e della forza evocativa dei ricordi, che rivivranno per segnare un tempo nuovo dopo la tempesta.

