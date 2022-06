''La musica possibile'' di Dino Mignogna

''Nel corso del Novecento le produzioni artistiche sono state sempre più influenzate dal contesto tecnologico coevo. La popular music in particolare si è dimostrata estremamente sensibile alle innovazioni e ai condizionamenti di carattere tecnico. Una così intima e vitale relazione tra musica e tecnologia ha ragioni molteplici, riconducibili all’epoca in cui la musica popular si è affermata e alle modalità con cui si è sviluppata nei decenni a seguire. Dino Mignogna indaga la storia di questo complesso rapporto e lo fa ripercorrendo le vicende tecnologiche che hanno segnato il mondo della musica nell’ultimo secolo e mezzo: dai limiti dei primi 78 giri responsabili dello standard di durata delle canzoni, all’introduzione dei microfoni che hanno rivoluzionato la pratica vocale, dall’avvento del MIDI associato alla perfezione ritmica dei successi anni Ottanta, al ripensamento del giradischi quale strumento musicale protagonista del fenomeno hip hop, e molto altro ancora. “La musica possibile”, più che una semplice storia delle tecnologie musicali, ci consegna un’attenta riflessione sulle conseguenze artistiche del progresso tecnico-scientifico, un contributo significativo alla storicizzazione delle logiche che reggono le produzioni pop-rock, nonché un supporto essenziale alla comprensione della popular music e della sua storia.''

Dialoga con l'autore

Prof. Fabio Caruso



DINO MIGNOGNA

Dino Mignogna. Musicista e didatta, si dedica da anni allo studio della popular music, con particolare attenzione al mondo della canzone e alle relazioni tra musica e tecnologia. Ha già pubblicato per Arcana «Canzonette» a regola d’arte (2020) e Song Analysis (2018). Laureato in Ingegneria e diplomato in Composizione Jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari, ha conseguito il Bachelor of Music in Writing & Production al CPM Music Institute di Milano. Vive e lavora a Bari.

Libreria Quintiliano - Mondi Possibili

Venerdì 10 Giugno ore 18.00

Presentazione del libro

''La musica possibile'' di Dino Mignogna

Arcana Edizioni



Mail: quintilianoeventi@libero.it