"La natura fantastica" in scena al Teatro Casa di Pulcinella

lL Granteatrino in scena alla Casa di Pulcinella con "La natura fantastica" ispirata ai racconti di Nicoletta Costa

Due storie di amicizia e solidarietà da L’Albero vanitoso e La Nuvola Olga di Nicoletta Costa

spettacolo di pupazzi, burattini e attori

testo e illustrazioni Nicoletta Costa

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio

Sabato 16 e domenica 17 dicembre ore 18.00

LA NATURA FANTASTICA

Teatro Casa di Pulcinella

età consigliata: 3-7 anni

Due storie di amicizia e solidarietà da L’Albero vanitoso e La Nuvola Olga di Nicoletta Costa, Emme Edizioni

burattini, pupazzi, oggetti e fondali Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla

regia Paolo Comentale

Lo spettacolo è tratto dai libri per bambini “L’albero vanitoso” e “La nuvola Olga”. I testi sono della famosa autrice e illustratrice Nicoletta Costa che ha partecipato direttamente alla realizzazione dello spettacolo, ideando personalmente anche i pupazzi e gli oggetti di scena.

“E’ stata una grande emozione vedere in scena i miei disegni diventare pupazzi e burattini e coinvolgere direttamente i piccoli spettatori” Nicoletta Costa

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti