'La Natura Fantastica' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Si chiude sabato 22 e domenica 23 aprile alle ore 18.00 il cartellone del Teatro Casa di Pulcinella dal titolo Gocciagoccia che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito ad ogni appuntamento.

In scena la Compagnia Granteatrino con

La Natura Fantastica

da L’Albero vanitoso e La Nuvola Olga di Nicoletta Costa, Emme Edizioni

spettacolo di pupazzi, burattini e attori

testo e illustrazioni Nicoletta Costa

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio

burattini, pupazzi, oggetti e fondali Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla

regia Paolo Comentale

Lo spettacolo è tratto dai libri per bambini “L’albero vanitoso” e “La nuvola Olga”. I testi sono della famosa autrice e illustratrice Nicoletta Costa che ha partecipato direttamente alla realizzazione dello spettacolo, ideando personalmente anche i pupazzi e gli oggetti di scena.

Il tema affrontato è quello di una natura fantastica di cui sono protagonisti gli alberi, le nuvole e gli animali che incarnano i pregi e i difetti degli uomini. Lo spettacolo si divide in due episodi: nel primo si racconta la storia di un giovane albero che, troppo orgoglioso del suo aspetto e delle sue magnifiche foglie, scaccia via tutti gli animaletti che vorrebbero avvicinarsi. Ma poi arriva l’autunno e … le foglie cadono… l’albero piange sconsolato fino a quando non capisce che ci sarà una nuova primavera e tutto ricomincerà, e questo è il ciclo della vita.

Nel secondo episodio la protagonista è una nuvoletta bambina che ha tanto bisogno di fare la … pipi! ma tutti la scacciano perché non vogliono bagnarsi, fino a quando Olga non si unisce alle altre nuvole e tutte insieme fanno un temporale!!

La storia colorata e giocosa vuole trasmettere ai bambini i valori della solidarietà, dell’apertura nei confronti degli altri.

E’ stata una grande emozione vedere in scena i miei disegni diventare pupazzi e burattini e coinvolgere direttamente i piccoli spettatori. Nicoletta Costa

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

Infotel. 080 534 4660