Andrea Renzi in scena a Monopoli con La neve del Vesuvio sabato 3 dicembre alle ore 21 e domenica 4 dicembre alle ore 18 per il nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico. Il palcoscenico del Teatro Radar accoglie nel week-end l’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di formazione di Raffaele La Capria. Protagonista è Tonino, un bambino di cui l’autore racconta la vita dai due anni fino al primo ginnasio nella Napoli degli anni ’30, con uno stile che raggiunge un vertice di nitore, semplicità e trasparenza.

“Mi interessavano quei momenti in cui, mentre la vita scorre inavvertita, avviene per caso e all’improvviso la scoperta di una verità che ci tocca nel profondo e resta poi radicata nell’animo per sempre” le parole scelte da La Capria per ritrarre il suo scritto, che ora vive in una nuova forma nell’adattamento di Renzi. “Una voce adulta racconta il suo sentire bambino e nel tessere il filo del passato e le figure che accompagnano la sua crescita – aggiunge il regista - la madre, il padre, il professor Haberstumpfs – Tonino gradualmente si stacca dal suo mondo infantile e acquisisce la consapevolezza della perdita dell’infanzia e della sua totalità di visione”. Uno spettacolo che riporta il teatro alla sua forma più pura, alla relazione diretta tra spettatore e attore: “La Neve del Vesuvio, una neve fugace e meravigliosa come l’infanzia, ci spinge con leggerezza verso un essenziale contatto con la nostra parte infantile, una rara esperienza di equilibrio tra grazia e ragione, tra fantasia e verità” conclude Renzi.

Gli spettacoli della Stagione serale 2022.23 del Teatro Radar hanno un prezzo di 22 euro per la Galleria e di 25 euro per la Platea. Disponibile anche gli abbonamenti platea (150 euro) e galleria (130 euro) per tutta la Stagione a prezzo scontato. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar di Monopoli (via Magenta 71) e online sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il numero 335 756 47 88 – info@teatroradar.it. Il programma completo di Sconfinamenti su www.teatridibari.it.