Salto nella storia con 'La notte dei briganti' ad Alberobello

La Notte dei Briganti è uno spettacolo teatrale che si svolge nei boschi, nato dalla volontà di ricreare, il più fedelmente possibile, l'atmosfera, il contesto paesaggistico e le condizioni di vita a metà '800 nel Sud Italia. Si è voluto dare un tocco molto suggestivo e naturale all'evento per raccontare un fenomeno della nostra storia poco conosciuto o spesso raccontato in maniera superficiale: il Brigantaggio. Le vicende narrate in questa XVIII Edizione sono ispirate alla figura di Pasquale Romano, arruolatosi a soli 17 anni nell'Esercito borbonico dove raggiunse il grado di sergente divenendo, poi, in seguito dell'Unità d'Italia comandante del Comitato Clandestino Borbonico di Gioia del Colle. La storia si snoda in 8 scene in cui circa 120 attori interpretano personaggi realmente esistiti coinvolti nelle vicende legate al fenomeno del brigantaggio. Al termine dello spettacolo, i visitatori potranno degustare prodotti tipici locali. Si accede con prenotazione collegandomi al dito www.lanottedeibriganti.com.