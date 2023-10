A Noci un evento unico e magico con 'La notte di Harry' tra spettacoli e degustazioni

In occasione di halloween domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 ottobre il centro storico di Noci, (BA)si trasformerà in Hogwarts oltre a piazza Garibaldi e via Aldo Moro per la terza edizione di “La notte di Harry”.

Più di 20 stand degustativi

Più di 30 cantine vinicole (da gustare tutte con il calice a tracolla che potrai acquistare al momento)

I piccoli maghi potranno prendere parte ai giochi inerenti al grande romanzo della saga high fantasy scritta da J.K. Rowling

Presto vi daremo tutti i dettagli utili.

Abbiamo pensato anche a Maghi Streghe e Stregoni, che potranno godere dell’intrattenimento musicale, spettacoli di magia, giochi e lasciarsi trascinare dai sapori di più di 20 diversi angoli degustativi dedicati a delizie culinarie Pugliesi

Un cinema all’aperto dedicato alla saga prenderà vita in via spirito santo Noci (BA) grazie alla partecipazione di Avis

Le porte di Hogwarts si apriranno alle h:18.00 del 29 ottobre e l'ora di inizio sarà la stessa per tutti i tre giorni.

L'ingresso è GRATUITO.

Per maggiori informazioni: lanottediharrypotter@gmail.com