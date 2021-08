La notte di San Lorenzo a Gioia del Colle tra arte e intrattenimento

A Gioia del Colle l'appuntamento per la “La notte di San Lorenzo 2021” è presso l’ex Distilleria “Paolo Cassano” il 9 agosto 2021 con tante novità.

L’area sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 19:00 il cui accesso sarà garantito dopo aver verificato i requisiti anti-Covid-19 e dunque si ritiene necessario avere in possesso il proprio Green Pass, come stabilito dal nuovo Decreto in vigore dal 6 agosto 2021. Ricordiamo pertanto che per ottenere il pass basta aver compiuto il completo ciclo vaccinale o prima dose, aver effettuato un tampone antigenico o molecolare entro le 48h oppure essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. Dopo tale controllo presso l’accettazione, il pubblico avrà libero accesso a tutte le attività presenti nell’area.

Antistante l’ingresso sarà disponibile per tutta la serata l’Infopoint ufficiale dell’evento, gestito dalla Compagnia organizzatrice “Teatralmente Gioia A.P.S.” con personale disponibile nel fornire delucidazioni sia sulla serata che sulle attività dell’Associazione. Accanto sarà possibile seguire, prendendo posto negli oltre 250 posti disponibili, le performance musicali che prenderanno vita sul palco a cura delle band partecipanti al contest “Cantando sotto le stelle” alla sua prima edizione e che concorreranno per i premi in palio, tuttavia non mancheranno l’attesissima esibizione di Gianni Rosini in trio e la messa in scena di tre brevi spettacoli teatrali intitolati “La Signora delle camelie”, “La livella” e “Pericolosamente”.

Il divertimento è garantito anche per i più piccoli grazie ai gonfiabili offerti da Jungle Park e una coinvolgente attività laboratoriale a cura dell’Associazione “Il piccolo principe”. Alla musica e al teatro non può mancare l’arte con l’esposizione di artisti locali emergenti e affermati con le loro opere più celebri. Come nella scorsa edizione, sarà possibile per tutti gli ospiti dell’evento degustare cocktail e popcorn distribuiti da “Fully- Future Stop” e i gustosi panini offerti da “Macelleria Tre Carri”. A chiusura della serata, sotto le note del brano vincitore del primo premio assoluto del Contest, ci sarà il consueto lancio dei desideri verso il cielo stellato nella speranza che ognuno di essi possa realizzarsi.