"La pace possibile?" - Incontro con Mons. Giovanni Ricchiuti

Nell’ambito della scuola di formazione socio-politica “Cercasi un Fine” promossa dalla Parrocchia Maria SS.ma del Carmine e dall’Azione Cattolica parrocchiale in collaborazione con l’Associazione “Cercasi un Fine”, giovedì 7 marzo sarà a Putignano S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti. Mons. Ricchiuti, dal 2014 presidente del movimento Pax Christi e arcivescovo-vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, è succeduto al venerabile vescovo don Tonino Bello alla guida del movimento pacifista cattolico. Ricchiuti rappresenta sicuramente una delle voci più autorevoli nell’impegno per un mondo di pace. Nell’ambito della scuola di formazione socio-politica che ha come tema “La pace possibile?” l’intervento di mons. Ricchiuti non potrà che aprire nuovi orizzonti di pace per ciascuno di noi. Il presidente di Pax Christi, giovedì prossimo, parlerà della situazione geopolitica internazionale, offrendoci una visione delle possibilità di pace che si proiettano. L’incontro, aperto al pubblico, avrà luogo nella parrocchia Maria SS.ma del Carmine, in Corso Umberto I a Putignano, alle ore 19:45. Presenzierà S.E.R. Mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli. La stampa è invitata.