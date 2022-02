In occasione dello spettacolo “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni con la regia di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, in scena al Teatro Piccinni di Bari dal 17 al 20 febbraio, è in programma anche il secondo appuntamento del format di ricerca e formazione del pubblico del Teatro Pubblico Pugliese “La Palestra - Esercizi di cultura quotidiana”. A cura dell’autore Francesco Asselta, nell’ambito della Stagione Teatrale 2021/2022 del Comune di Bari, il format di audience developement, declinato in veste di conferenza spettacolo, porta il teatro in un nuovo scenario: le palestre delle scuole della città di Bari. “La Palestra” è nato dall’esigenza di tornare a condividere un momento corale di avvicinamento al teatro dopo la fase acuta della pandemia che ha interrotto le vite di tutti. L’appuntamento per l’ esercizio n.2 sarà all’I.I.S.S. Marco Polo di Bari venerdì 18 alle ore 11.

Il tema del secondo incontro de ?? ???????? è LA FAMIGLIA, collegato allo spettacolo "Il Silenzio Grande" con la regia di Alessandro Gassman, per la Stagione Teatrale del Comune di Bari in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

L'incontro è rivolto agli studenti dell'I.I.S.S. Marco Polo ma è aperto anche al pubblico esterno che potrà accedere in sala mostrando il Green Pass valido secondo le normative vigenti e indossando la mascherina FFP2.

Relatori:

Massimiliano Gallo, attore dello spettacolo Il Silenzio Grande

Antonio Decaro, Sindaco del Comune di Bari

Maria Beatrice Ligorio, Professore Ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Mariella Pappalepore, CFO Planetek Italia

Riccardo Carbutti, direttore artistico del Festival Internazionale Castel dei Mondi

Interventi artistici:

Elena Cotugno e Giuseppe Scoditti, personal trainer

Tommaso Qzerty, maestro concertatore

Info: www.teatropubblicopugliese.it