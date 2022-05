La "Particella di Dio": se l'universo è la risposta, qual è la domanda?

Il bosone di Higgs è così centrale per la nostra comprensione della struttura dell'Universo e delle interazioni fondamentali, e però così elusiva, che gli è stato dato un soprannome: la particella di Dio. Viene dal titolo del libro di un grande fisico premio Nobel, Leo Lederman, che negli anni '90 raccontò la storia degli sforzi trentennali, fino ad allora vani, per trovare questa particella.

"Venerdì 13 nella sede del circolo UAAR di Bari, via Toma 20/a, rivivremo la sua scoperta, annunciata nel 2012, e cercheremo di descrivere brevemente gli incredibili strumenti necessari per scoprilo, e cosa di più sappiamo adesso dell'Universo".