La pinacoteca di Bari riapre al pubblico

Dopo la lunga chiusura, la PINACOTECA DI BARI riapre finalmente le porte al suo pubblico con ingresso gratuito!

Accanto alle collezioni permanenti, i visitatori avranno la possibilità di visitare l'esposizione delle raffigurazioni del Paesaggio pugliese, Il paesaggio pugliese nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari: la consapevolezza di un'identità, allestita lo scorso mese di marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

Una SORPRESA attende i bambini che verranno a visitarci: Audioguide create appositamente per loro; una caccia al tesoro in compagnia di un super eroe, basterà cervare e trovare il simbolo dell'audioguida con una faccia di bambino, sparsi per il museo.

Inoltre a breve, sarà visitabile la rinnovata Collezione Grieco e la nuova sala dedicata al '900.



Si è pensato di osservare l'orario completo, anche nei fine settimana per consentire di riprendere confidenza con i luoghi della cultura, dare la possibilità di visitarli anche a chi durante la settimana lavora, offrire un primo, piccolo incentivo alla ripartenza di quel turismo di prossimità che sarà uno dei paradigmi dei flussi dei viaggiatori: uscite brevi, di un giorno o al massimo di un fine settimana, alla scoperta del patrimonio che li circonda.



La sicurezza è una priorità assoluta: nel rispetto delle norme anti-Covid, gli ingressi sono strettamente contingentati. La prenotazione è consigliata.

pinacoteca@cittametropolitana.ba.it



Pinacoteca "Corrado Giaquinto"

via Spalato, 19/Lungomare N. Sauro, 27 (IV piano)

70121 BARI

infotel.080/5412420

pinacoteca@cittametropolitana.ba.it

www.pinacotecabari.it



INGRESSO GRATUITO

ORARI:

dal martedì al sabato: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30)

domenica: 9:00 – 13:00 (ultimo ingresso ore 12:30)

lunedì e festività: chiuso

Vi aspettiamo!