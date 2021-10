Visita guidata 'La poesia di Bitonto: di affresco in affresco'

Sabato 23 ore 17.00 appuntamento con l’itinerario “La poesia di Bitonto: Di Affresco in Affresco”: "In questo tour vi accompagneremo alla scoperta dei meravigliosi affreschi conservati nelle più belle chiese e monasteri bitontini. Partiremo dalla cripta della Cattedrale, per poi terminare il nostro giro nell’esclusiva chiesa di San Leucio vecchio. Non mancate!".

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Cattedrale di Bitonto

Chiesa di San Leucio Vecchio



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708

