La poesia di Chico Buarque a Palazzo Pesce di Mola di Bari

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 11 giugno 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si tinge dei colori della “Poesia di Chico Buarque” insieme alla voce di Paola Arnesano e al pianoforte di Antonio Laviero.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che attraversa i versi musicali del grande autore brasiliano: un periplo lungo le più belle composizioni di Chico Buarque e lungo tutta la sua carriera discografica, dagli esordi nel 1964 fino alle “Caravanas” del 2017.



A giocare con sfumature, respiri e samba accattivanti saranno la voce di Paola Arnesano, docente di Canto jazz al Conservatorio di Bari, una attività concertistica che la porta in giro in tutta Europa, una ricca discografia, anche in veste di autrice, al suo attivo e collaborazioni con i più prestigiosi nomi internazionali del panorama jazz e non, da Stefano Bollani a Roberto Ottaviano, passando per Fabrizio Bosso, Carmen Consoli e Antonella Ruggiero, e il pianoforte di Antonio Laviero, studi di Pianoforte al Pentagramma di Bari, al Conservatorio Piccinni di Bari e Duni di Matera, dove consegue la laurea di II livello in Pianoforte con lode, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali e una carriera fatta di collaborazioni del calibro di Matia Bazar, alla registrazione del cui album “A Viva Voce” ha partecipato, e Povia, di cui è pianista e tastierista ufficiale.