La Puglia come destination wedding: I Love Molfetta

La Puglia non solo vacanze ma anche "Amore"! La nostra Regione, il tacco d'Italia, viene scelta per l' arte, il buon cibo e da qualche anno a questa parte Puglia si impone a livello internazionale come "destination Wedding", sono sempre più numerose le coppie, anche straniere, che scelgono di sposarsi qui, ma tanti sono anche gli emigrati che "tornano a casa per sposarsi". Noi dell'Associazione Oll Muvi, affermati nel mondo come I Love Molfetta, vi raccontiamo di una giovane coppia, lui molfettese emigrato mentre lei del Marocco, stiamo parlando di Alessandro e Maggy, hanno scelto di festeggiare in Puglia, a Molfetta, il loro giorno più bello. Sono stati immortalati, nello splendido scatto fotografico, di Ciccio de Chirico, "studio Ritratti d'autore" entrambi sorridenti e felicissimi, con in mano una t-shirt I Love Molfetta, omaggiata per l'occasione, proprio per evidenziare l'attaccamento alla loro terra d'origine. Loro sono giovani emigrati ma, come è facile per un molfettese, hanno un legame di parentela oltreoceano, nel New Jersey, parenti che purtroppo non sono riusciti a venire in Italia per partecipare al party, ma sono sempre vicini con il "cuore" alla loro famiglia. La famiglia Cappelluti, dagli USA, attraverso l'Associazione Oll Muvi di Molfetta, che mantiene i rapporti con le comunità all'estero, augura nuovamente tanta felicità e prosperità ai neo sposi. Lo "Zio Gennarino", nominato Honorary President dell Società Madonna dei Martiri ad Hoboken, gli attende per la grande festa di settembre negli States.