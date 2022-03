La Rappresentate di Lista live a Mola di Bari per il Locus Festival

La Rappresentante di Lista live al Locus festival 2022 Sabato 20 agosto 2022

Dopo il grande successo a Sanremo, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, arriva al Locus il 20 agosto, per uno dei due eventi del festival in programma a Mola di Bari.

Quello di LRDL sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi li ha conosciuti in questi ultimi mesi.