'La ridiculosa commedia' in scena a Molfetta

"Se Maometto non va alla Montagna, la Montagna andrà da Maometto!"

''Quest'anno è cominciato per noi con il furto delle nostre maschere, poi un problema ben più grave ha colpito il mondo intero… Adesso viviamo tutti un tempo delicato e difficile per la ripartenza. Dopo un periodo di stallo tutt'altro che statico, in cui abbiamo cercato di reinventarci a misura anti Covid, abbiamo deciso di partire in modo nuovo, ritornando alla radice del nostro teatro: da un semplice camion abbiamo creato un teatro viaggiante, un nuovo carro di Tespi, un carro dei comici contemporaneo, dal quale trarre nuova linfa per il nostro lavoro di diffusione e conoscenza del teatro e della commedia.

Oltre alle tante attività già avviate di formazione per bambini, adulti e professionisti siamo adesso anche pronti ad accendere i motori del nostro Teatro Viaggiante. È proprio il caso di dire che sarà la montagna ad andare da Maometto!

Seguendo tutte le norme vigenti sulla sicurezza anti Covid, fra maschere e mascherine, salite sul carro con noi: come primo spettacolo porteremo il nostro cavallo di battaglia "La Ridiculosa Commedia" già vincitore di numerosi festival internazionali di teatro.

Fra le nostre tappe ci sarà anche la Città di Molfetta, che al triste episodio del furto ha ci ha sorpreso con una grandissima solidarietà, vicinanza e partecipazione, motivo per cui ci fermeremo un po' di più per realizzare un laboratorio internazionale per attori e attrici professionisti.

Grazie al sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, La Cittadella degli Artisti, Teatro Kismet , Teatri di Bari, Comune Di Noicattaro, Comune Di Molfetta, Teatro Radar, Assessorato alla Cultura Comune di Monopoli''



Ma ecco le prossime tappe dello spettacolo:

- 10 Ottobre – Via Console Positano, Noicattaro - 👉🏼https://www.facebook.com/events/1262917630729254/



- 11 Ottobre – La Cittadella degli Artisti, Molfetta –

https://www.facebook.com/events/260548245209291/



- 21-22 Novembre – Teatro Radar, Monopoli -

https://www.teatridibari.it/events/la-ridiculosa-commedia/



P.S. Gli spettacoli avranno posti molto limitati per cui la prenotazione è obbligatoria!



Acquista il biglietto per la data di Molfetta qui: https://www.vivaticket.com/.../la-riducolosa-commedia/153320

ℹ️ Info e Prenotazioni:

392 163 8782 [Cittadella degli Artisti] o direttamente al botteghino dalle ore 17:00 alle ore 21:00.



I Nuovi Scalzi:

cell: +39 388 392 1484

mail: info@inuoviscalzi.it

facebook: I Nuovi Scalzi



https://www.youtube.com/watch?v=2uB8C5MKqBY&ab_channel=iNUOViSCALZi

Gallery