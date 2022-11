La Rivoluzione, al via la nuova rassegna di musica indipendente a Casa delle Arti a Conversano

Venerdì 18 Novembre prende il via LA RIVOLUZIONE, la rassegna di musica indipendente prodotta da NODE e Casa delle arti. Tre gli appuntamenti: 18 NOVEMBRE, 9 DICEMBRE e 26 DICEMBRE presso CASA DELLE ARTI - Conversano (BA). Disponibili Premier Pack per le prime due date a 12 euro invece di 20 o 10 euro per singola data. Apertura porte ore 20.00.

INFO E BIGLIETTI: https://bit.ly/3hEC4UA

LA RIVOLUZIONE è una rassegna di concerti che nasce per dar voce a generi e sottogeneri meno conosciuti al grande pubblico e che, per farlo, sceglie la musica di alcuni tra i più interessanti artisti indipendenti nazionali, internazionali e locali. Dall’hip-hop all’elettronica psichedelica, dal indie-pop intimista al rap di rottura, LA RIVOLUZIONE vuole farsi portavoce degli inascoltati, degli incompresi, di anime perdute tutt’altro che innocenti, di coloro che sanno chi sono ma che non trovano il posto giusto dove urlarlo e che forse adesso l'hanno trovato.

Venerdì 18 novembre alle 20.00 andrà in scena la prima data della rassegna. A susseguirsi sul palco di Casa delle Arti, il cantautore calabrese DAVIDE AMBROGIO e la dj LUWEI. In apertura una selezione di vinili di Alessandro Testone (da Radio Bachi).

Davide Ambrogio, (classe 1990), già vincitore del premio Musica contro le Mafie ed Ethnos Gener/Azioni 2020, presenterà il suo album d’esordio Evocazioni e Invocazioni. Il risultato di un lavoro che recupera le molteplici funzioni del canto, capace di tradurre un’espressione vocale legata alla tradizione orale Aspromontana calabrese in elementi sonori contemporanei.

Luwei è una DJ nata in Cina e attualmente residente a Milano. I suoi set tech-house elettronici mescolano la club culture europea alla musica underground dell’adolescenza cinese, in una ricerca sonora territoriale che disegna paesaggi e futuri mescolandoli ai toni dei ricordi di un’infanzia lontana.

I prossimi appuntamenti: MARCO MALASOMMA e SAMA - NITCH Sound System (9 Dicembre), DAM, WISM, KEEVUITTON e MENGO T- NITCH Sound System (26 Dicembre). In apertura di ogni serata una selezione di vinili a cura di Radio Bachi. Partner della rassegna: Ilikepuglia, RKO, Hangar Booking, Nitch SoundSystem, Radio Bachi, Oooh.events

Node è un Hub che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale. Il nome Node, derivante dal latino nodus, rappresenta la vocazione alla creazione di network e punti di incontro fra realtà altrimenti distanti. Sin dalla sua fondazione nel 2013 Node si è impegnata per avvicinare ad ogni livello il mercato musicale italiano a quelli esteri, andando nella stessa direzione degli investimenti strutturali attualmente in corso sul settore musicale e delle politiche di armonizzazione a livello europeo. Per svolgere la propria attività, Node ha ricevuto supporto finanziario e organizzativo da rilevanti soggetti, sia pubblici che privati, come Regione Puglia, Puglia Sounds – Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Cariplo.