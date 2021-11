La scrittrice Giovanna Politi a Molfetta

La scrittrice leccese Giovanna Politi, venerdì 26 novembre alle ore 18.30 presenterà il suo ultimo romanzo psicologico La stanza rossa presso la Galleria " Arte 54 Contemporanea" a Molfetta.

L'evento è organizzato dall'Associazione "Le amiche per le amiche" di cui la scrittrice è socia onoraria dal 2018 e con cui ha già presentato i suoi libri ad Andria e a Barletta.

Giovanna Politi dialogherà con Francesca Magliano, Avvocato e Presidente Fondatrice "Le amiche per le amiche" e con Rosalinda Mininni, psicologa e psicoterapeuta.



Ingresso gratuito.

Green Pass obbligatorio



La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l’esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria pelle non vivendoli in prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana donna incontrata per caso in un giorno qualunque. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni più profonde, penetrando gli abissi dell’intimità più inconfessata. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre, liberare l'animo umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera. È una narrazione affascinante per l’intrigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la vera identità.

Dopo aver letto questo romanzo, il lettore non sarà più lo stesso e sentirà l’impellente bisogno di intraprendere il suo viaggio dentro, l’unico forse che non aveva ancora programmato di fare!



Per seguire Giovanna Politi e la sua scrittura: www.giovannapoliti.it