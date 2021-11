'La scure' in scena al Teatro Angioino

La Compagnia Teatro d'Oggi, apre la XXI Stagione di Prosa con una prima assoluta, “La Scure” Tratto dall’omonimo romanzo di Marisa Vasco. ( una storia vera accaduta a Mola di Bari)

Due atti di Luisa Brattico e Francesco Capotorto

Nei giorni 3 -4-7-8-11-12 dicembre 2021 ( sipario: ore 21 feriali; ore 19,00 festivi)

Con Isabella Gaudiuso, Rino Giuliani, Margherita Gentile, Nicola Desilvio, Tonio Berardi, Anita Rizzi, Nunzio Dellerba, Vanna Moccia, Antonio Romano. Scene, Francesca Francese; Costumi, Marilena Palattella; Musiche originali, M° Paolo Daniele; Effetti Speciali, Francesco Caragiulo; Grafica, Annamaria Carella; Tecnico audio-luci, Massimiliano Frangione. Aiuto regia Dolores Mangiolino; regia Francesco Capotorto.

Si tratta della ideazione, realizzazione, produzione, allestimento di un’opera che vede il debutto in prima assoluta, a teatro. Un progetto che rappresenta una occasione più unica che rara, poiché vede la partecipazione di interpreti di diverse realtà teatrali della nostra provincia.

Questo dramma borghese è tratto da una storia vera, dei primi anni ’70 accaduta nella nostra città. La vicenda della protagonista, Cecilia ( nome rigorosamente di fantasia) è ammantata di mistero e ci consente di disegnare luci e ombre della società dell’epoca, apparentemente tranquilla e sonnacchiosa che ha in serbo molti parallelismi con il tessuto sociale attuale.

Tutti gli interpreti sono alle prese con i piccoli o grandi problemi quotidiani … quando accade un “ evento” imprevisto che scuote la piccola comunità di riferimento.

Amare il proprio territorio significa anche raccontare le sue ferite. Siamo convinti che il teatro rappresenti una opportunità formidabile per comprendere il tempo nel quale ci troviamo a vivere e noi stessi che viviamo in questo tempo, per cogliere un'emozione, un punto di vista diverso, una riflessione.

Sipario:

feriali ore 21,00; festivi ore 19,00



Gallery



E' aperta la Campagna abbonamenti, molto interessante poiché offre l'ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli. Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061