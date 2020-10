"La settima" "Le jeune homme et la vie" al Teatro Kismet

La Settima Sinfonia di L.w.Beethoven è una partitura tra le più “danzanti” nel grande repertorio della musica di ogni tempo, di Beethoven in particolare, come suggerisce Marino Mora: “Che la danza ed il ritmo penetrino in ogni settore della composizione è del tutto vero; il ritmo ne diviene categoria generatrice: dà forma ad incisi ed idee, innerva e vivifica la melodia, trasforma plasticamente i temi. Ma anche accelera i cambi armonici, concentra o disperde i motivi tra le varie fasce timbriche, sostiene e sospinge vigorosamente le dinamiche in espansione”.

A distanza di oltre due secoli dalla sua creazione, la grandezza di questa partitura è un lascito che ancora ci parla e ci guida: è la “forcella di un rabdomante” che, pur gravemente mutilato dalla sordità, ha trasformato queste pagine in una materia febbricitante di vita, propulsiva per l’animo.

Il nostro bisogno, la nostra poetica, nasce dal senso di smarrimento che respiriamo collettivamente nei nostri giorni: triste refrain e forca caudina, pienamente avvertiti, devitalizzano il tempo che stiamo vivendo.A tutto ciò vogliamo “opporre resistenza” con la danza che sappiamo fare, per intraprendere, all’opposto, un percorso verso la gioia, una “zona” ormai abbandonata dal comune sguardo sul mondo.

LE JEUNE HOMME ET LA VIE di Johann Sebastian Bach Le Jeune Homme et la Vie nasce come riflesso specchiato e contrapposto di un capolavoro: Le Jeune Homme et la Mort, creato da Roland Petit e Jean Cocteau nel 1946. Rispetto al disagio di vivere e al vuoto di affetti e ideologie avvertiti in quegli anni, espressi superbamente in un dramma danzato di amore e morte, questa creazione afferma una risposta in positivo alle mille guerre e al funebre cupio dissolvi che governano il nostro tempo. Qui, al contrario,in cesura e continuità, l’amore è spiraglio di luce e speranza, è simbolo struggente di un ricordo che ancora pulsa, è memoria viva che si fa materia e simbolo di rinascita.

Ermanno Romanelli, drammaturgia

Domenico Iannone, coregografia

Milena Di Nardo, maître de ballet

Teresa Strisciulli, ospite prima ballerina Arena di Verona

Fabrizio Delle Grazie, Silvia Di Pierro, Cosimo Viesti, Serena Pantaleo,

Marianna Santamaria, Domenico Linsalata, Giada Ferrulli,

Sara Buccarella, Simona Cutrignelli,

Sara Mitola, Marika Mascoli

Roberto De Bellis: tecnico luci; Nicola Scardicchio: consulenza musicale; Gianni Pantaleo: direzione organizzativa; Claudia Emilio: costumista; Gennaro Guida: photo reporter;

Bari, 23 ottobre 2020, h. 21:00. Info. 3388431292.