La settimana del business

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING

L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



PROGRAMMA



Lunedì 1 Marzo ore: 11:00

WEBINAR IN LIVE - I SOCIAL MEDIA NEL 2021: LE CONCRETE POTENZIALITÀ

VIVIANA DAMORE - Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Martedì 2 Marzo ore 15:00

WEBINAR IN LIVE - COME CREARE UN TEAM FOCALIZZATO AI RISULTATI? Attrai le persone giuste nella tua azienda

SIMONA PRIMIERI - Ceo Di Cacciatori di Talenti



Mercoledì 3 Marzo ore 15:00

WEBINAR ESCLUSIVO - COME PUOI RENDERE REDDITIZIO IL TUO MARKETING? Il metodo scientifico per ottenere un ritorno sull'investimento

ALESSANDRO SPARELLI, Pr Manager di Web Leaders



Giovedì 4 Marzo ore 15:00

WEBINAR IN LIVE - COME ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE: IL METODO SCIENTIFICO!

PAOLO MASON, Consulente di Web Marketing



Venerdì 5 Marzo ore 15:00

WEBINAR ESCLUSIVO - RAGGIUNGI LA VETTA DI GOOGLE SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders

MICHELE DE CAPITANI - Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders



Sabato 6 Marzo ore 15:00

WEBINAR REGISTRATO - COME GESTIRE LE OBIEZIONI IN FASE DI VENDITA!

STEFANIA MAZZUCATO - Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders



INFORMAZIONI E CONTATTI

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

