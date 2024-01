Sara Bevilacqua porta in scena ad Adelfia “La stanza di Agnese”

Dopo lo spettacolo “Io&Miryam” di Giovanni Gentile domenica 21 gennaio alle 18.30 con la compagnia 70cento, L’Auditorium Angiuli riaprirà i battenti al teatro domenica 28 gennaio. Sono passati trent’anni dalla strage di Via D'Amelio. Una ferita ancora aperta nel cuore dell'Italia. Adelfia Tante le indagini, i processi i depistaggi e le sentenze per una verità, forse, troppo dura da accettare: Sara Bevilacqua porta in scena “La stanza di Agnese” che dà voce alla moglie di Paolo Borsellino, un dialogo incessante tra loro, tra le pieghe dei ricordi, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione nei confronti dei traditori dello Stato Domenica 28 gennaio alle 18.30.

La stagione teatrale 2023/24 di Adelfia s’intitola “Teatro è vita” ed è dedicata alla figura di Luigi Angiuli.

www.teatropubblicopugliese.it