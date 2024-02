La stanza di Jacob, spettacolo teatrale su testo di Virginia Woolf

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 23 marzo 2024 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si trasforma ne “La Stanza di Jacob”, pièce di Virginia Woolf con traduzione, adattamento e regia di Andrea Cramarossa e con Federico Gobbi, Casa Madre Teatro delle Bambole.



Uno spettacolo teatrale in Puglia realizzato col sostegno di OTSE – Officine Theatrikés Salento Ellàda e ideato per celebrare i vent’anni di Teatro delle Bambole, compagnia nata a Bari per dare spazio alle voci dell’arte attraverso lo studio e lo sviluppo di un nuovo metodo di approccio all’arte drammatica.



Le pareti della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari diventeranno una stanza colma di oggetti di Jacob, oggetti che sono presenza, memoria, ricordo e ripercorrono, per bocca d’un “fantasma”, le tracce di una vita vissuta: una voce sola, il desiderio incrollabile di essere ancora viva, racconta la propria esistenza, quell’esistenza trasformata dalla morte in una prigione senza via d’uscita. E così tutto è affidato all’attore, a Federico Gobbi, continuamente in bilico tra il voler tenacemente esserci e il voler tenacemente scomparire, il proprio respiro che si fa ricordo, si smaterializza, diviene tempo dell’esilio e poi si ripresenta, vivido e coerente, in chi resta a guardare, stupefatto, lo spazio intorno a sé.